Guide de survie avec un chat. Plus de 90 listes pour vous faire miauler de plaisir

Le chef à la maison... c'est lui ! Pour cette nouvelle édition rechartée, retrouvez 90 Listes, soit 10 de plus, pour enfin apprendre à cohabiter avec votre chat ! Vous êtes en admiration devant votre chat ? Vous le trouvez tellement mignon qu'il fait ce qu'il veut de vous ? Ce livre est fait pour vous ! Découvrez : Les raisons pour lesquelles il vaut mieux avoir un chat qu'un enfant ; Les endroits préférés des chats pour dormir. Vous n'aimez pas les chats ? Vous ne supportez plus d'avoir des poils partout, des odeurs de litière chez vous et une bête qui refuse de vous céder la place sur le canapé ? Qu'à cela ne tienne, nos auteurs ont tout prévu ! Découvrez : Les signes qui montrent que votre chat se comporte comme un ado ; Un test qui vous prouvera que votre chat est un psychopathe manipulateur.