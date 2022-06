Trucs et astuces. Pour travailler le bois

Elles sont nombreuses, les astuces qui peuvent simplifier la vie des boiseux ! Ce livre en rassemble des dizaines (accessoires pratiques, techniques efficaces...), tant pour le travail sur machines portatives ou stationnaires que pour la mesure et le traçage, ou le travail aux outils à main. Ces bonnes idées sont le fruit de l'expérience de passionnés, adeptes du partage sur Internet ou dans les revues Le Bouvet et BOIS+. Elles sont parfois transmises depuis plusieurs générations, et vous allez pouvoir en profiter à votre tour, pour agir mieux et en toute sécurité. Toutes seront une aide précieuse dans votre pratique, en vous faisant gagner du temps ou de l'argent.