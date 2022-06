Réussir en conjugaison CM1-CM2

Une méthode de conjugaison dynamique et efficace, qui implique les élèves et met en évidence les régularités. Cet ouvrage propose d'enseigner la conjugaison par une double entrée : une approche tantôt à dominante verticale (par temps) et tantôt horizontale (par pronom). Elle permet de faciliter la mémorisation des terminaisons régulières et des irrégularités des verbes fréquents d'une part et d'améliorer les capacités de transfert en situation de production d'écrits d'autre part. Couvrant tout le programme du CM, cette méthode en 8 séquences s'appuie sur la mise en avant des régularités de la langue, la répétitivité des dispositifs proposés, l'implication active des élèves dans des situations de recherche à l'aide de supports authentiques (littérature de jeunesse) ou fournis dans l'ouvrage, la construction spiralaire des connaissances, le travail de groupe, la différenciation des supports (4 niveaux de différenciation sont proposés) ainsi que des leçons à manipuler, des cartes mentales ou encore la possibilité de recourir à certaines capsules vidéos issues des " fondamentaux " de Canopé. Ressources numériques : tout le matériel nécessaire à imprimer et/ou vidéoprojeter (textes étudiés, fiches d'exercices différenciées, bilans et fiches d'évaluation).