La lithothérapie n'aura plus de secrets pour vous ! Alors que la littérature abonde de dictionnaires des pierres relatant leurs nombreuses propriétés physiques et psycho-émotionnelles, rares sont les ouvrages qui initient vraiment le lecteur aux applications pratiques de la lithothérapie. Pourtant, on ne saurait limiter cette discipline au descriptif de ses outils tant la subtilité de son influence peut être enrichie par une bonne utilisation des pierres. Telle est la vocation de cet ouvrage : vous permettre d'employer au mieux la magie du monde minéral dans votre vie de tous les jours. Laissez-vous envoûter par la beauté des pierres et la douceur de leurs bienfaits, et découvrez au travers de ce livre didactique et magnifiquement illustré les multiples usages qui offriront à toutes les facettes de votre être soutien et influences bienfaisantes. Quelles sont les méthodes purifier et recharger ses cristaux ? Comment fonctionnent les couleurs en lithothérapie ? Comment créer des élixirs minéraux, ou utiliser les pierres en méditation ou dans son environnement ? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur l'utilisation des pierres dans cette nouvelle édition enrichie du best-seller de la Lithothérapie, plébiscité par les débutants comme les passionnés depuis 10 ans ! Formatrice et praticienne en lithothérapie depuis 2007, Julia Boschiero travaille à approfondir ses techniques de soin et à élaborer ses propres méthodes, cherchant ainsi à améliorer notre connaissance des pierres et de leurs vertus. Sa pratique s'inscrit dans une démarche de sérieux et de réalisme faisant souvent défaut dans le monde des énergies et entend être applicable par tous. Son idéal : permettre à toute personne cherchant une lithothérapie saine, sensible et pourtant rationnelle de cheminer en toute quiétude. Elle est l'auteure de Les Pierres au Quotidien ainsi que Les pierres d'épanouissement aux éditions Améthyste.