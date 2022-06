Mon cahier d'activités des Alphas des sons complexes

Un cahier ludique pour apprendre à lire les sons " OU ", " AN ", " IN ", " ON ", " EU " et " OI ", ainsi que les différentes orthographes " EAU ", " IM ", " EN ", etc., essentiel de la méthode LES ALPHAS. Plus de 30 activités illustrées à destination des enfants de 5 à 7 ans, avec 120 gommettes repositionnables : les activités sont organisées de manière progressive pour amener l'enfant à lire les assemblages de lettres en s'amusant, grâce à ses amis les Alphas. Ce cahier est à utiliser à la suite de Mon cahier d'activités Je commence à lire.