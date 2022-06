Les ricochets de la vie

Le temps d'un été, Max et Jacquotte accueillent leurs petits-enfants, des presque inconnus. Trop de non-dits, un secret, les ont éloignés. L'amour patient d'une grand-mère, le passé enfin pardonné et une passion partagée pour la peinture sauront-ils renouer les liens distendus d'une famille ? Eté 1986. C'est dans leur maison de L'Isle-sur-la-Sorgue, la Venise Comtadine, haut lieu d'art et de brocante, non loin de l'emblématique Fontaine-de-Vaucluse, que Jacquotte et Max accueillent leurs petits-enfants. Pour la première fois, leur fille Nelly leur confie Nans, onze ans, et Fanny, six. Elle a pris ses distances avec ses parents depuis des années. Que s'est-il passé pour que leur relation soit devenue inexistante ? Nans et Fanny arrivent à contrecoeur chez des grands-parents qu'ils connaissent à peine : un grand-père taiseux et une grand-mère qui se plie en quatre pour eux... et qui les use par son énergie. Heureusement, il y a l'oncle Christophe, qui prend la vie avec philosophie. Pendant les horaires de fermeture de son petit café, il emmène ses neveux pêcher sur sa barque provençale à fond plat. C'est en partie grâce à la peinture que les fils vont se dénouer et un lien fort se créer car bientôt les enfants découvrent que Max, si peu enclin à partager des moments avec eux, fut un peintre renommé. Et le jeune Nans, fou de dessin, se découvre une passion pour les pinceaux. C'est aussi grâce à un passé apaisé que Nelly et ses parents vont se retrouver. Mais quelques mois plus tard, Jacquotte meurt d'une tumeur au cerveau, laissant derrière elle l'ultime preuve de l'amour qu'elle portait à Max...