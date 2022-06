Marie de la Trinité. Une mystique du sacerdoce

Nantie, éduquée, intellectuelle, Marie de la Trinité, Paule de Mulatier (+1980) pour l'état civil, renonce au Carmel, devient dominicaine des campagnes et soigne sa dépression avec Jacques Lacan. De son destin contrarié, elle tire une mystique du quotidien et une célébration du laïcat qui, depuis, rayonnent. Absolument contemporain. Marie de la Trinité (1903-1980) est rapidement devenue, dans sa communauté des Dominicaines missionnaires des campagnes, " signe de contradiction ". Au coeur de ces difficultés, elle choisit de vivre le " commandement nouveau " de l'amour. Elle le vit à la fois dans la nuit de l'esprit et dans la lumière des grâces mystiques dont deux fondamentales : en 1929 : le Père la prend en lui et en 1941 : le Christ la prend dans son sacerdoce. Mais elle s'engage aussi dans une psychanalyse avec Lacan, dans l'étude de l'hindouisme, dans celle des langues bibliques, et mène une réflexion sur la condition féminine ; Dans la crise actuelle et peut-être durable de l'Eglise et des vocations, ses développements autour des dons de filiation et de sacerdoce accordés à chaque baptisé, ont un très grand intérêt existentiel et théologique ! La parution des Carnets a constitué un événement. Mais ces trois mille pages sont difficilement abordables. Cet ouvrage offre une introduction substantielle à cette oeuvre étonnante, autour de ce qui en est le coeur : la mystique du sacerdoce, et propose un choix de quarante très grands textes des Carnets.