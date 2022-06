Soyez vrai, osez dire non

Non ! Enfant, nous avions le pouvoir de dire " non ". Avec le temps, nous avons perdu cette faculté. Parce qu'en exprimant notre refus, nous avons peur de perdre l'amour de nos proches, d'être rejetés, de décevoir. Pourtant, dire non fait de nous une personne affirmée, un être qui s'estime, s'aime et se connaît. Dans cet ouvrage, l'auteure lève le voile sur ces blocages qui nous piègent et propose une méthode pour changer. Vous apprendrez pourquoi vous faites passer les autres avant vous, au mépris de vos désirs ou convictions. Et surtout comment dire non avec assurance et confiance à vos collègues, amis ou membres de votre famille. Pour en finir avec l'autocensure et la culpabilité, ce livre vous aidera à poser les limites sans offenser, c'est-à-dire vous faire respecter en préservant vos relations. La meilleure façon d'être vous-même.