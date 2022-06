Frigobloc mensuel Géo . De septembre 2022 à décembre 2023, Edition 2023

Avec ce calendrier maxi aimanté qui tient parfaitement sur tous les frigos (aimant renforcé), planifiez tout de septembre 2022 à décembre 2023. Le planning d'organisation par mois permet de tout noter et de ne rien rater de la vie familiale, et chaque mois, retrouvez une belle et grande photo GEO pour vous évader à travers le monde. Avec en bonus des blocs de listes de courses, des notes repositionnables, l'emploi du temps des enfants et une fiche de numéros utiles. S'organiser n'a jamais été aussi simple !