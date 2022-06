Mon agenda familial. Septembre 2022 - Décembre 2023, Edition 2022-2023

Le grand agenda à spirales pour organiser sa vie de famille en un clin d'oeil ! Retrouvez... - Une recette de saison par mois - Des pages dédiées à l'organisation de l'année (numéros utiles, budget...) - Une grande double-page par semaine sur 16 mois de septembre 2022 à décembre 2023 - Des grandes cases pour noter les RDV et événements du quotidien 70 activités familiales proposées - Scannez le QR-code avec un smartphone. - Découvrez l'activité de la semaine : recette à cuisiner en famille, projets DIY jardin & loisirs créatifs, idée de soirée jeux - Idéal pour connecter les membres de la famille entre eux ! Beau et pratique ! - Un marque-page - 4 pages de stickers - Des listes de courses prédécoupées - Un crayon et sa gomme - Une pochette intérieure pour ranger ses documents importants