Orfan Tome 2 : L'heure des ténèbres

Depuis la victoire de la résistance à Armura, l'étau des infâmes Oromores se resserre sur le pays de Mennelmär. Orfan, Aël et leurs amis essuient de terribles revers , ils vont devoir partir à la recherche de nouveaux alliés, et surtout du secret des pierres des chevaliers des Quatre-vertus. Face à l'échec et la trahison, Orfan réussira-t-il à garder la foi ? Trouvera-t-il de l'aide auprès des mystérieuses créatures fantastiques, les Tétitacs et les Dômdus ? Car une grande bataille se prépare... A partir de 10 ans.