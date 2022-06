Pierre Cardin. Tellement de choses à ne pas dire

Pierre Cardin, Maxim's, des noms célèbres, synonymes de luxe, qui font rêver. Cependant, si l'on connaît Pierre Cardin, le couturier de génie et l'homme d'affaires avisé, on sait moins qu'il fut aussi un dénicheur de talents, qui découvrit Gérard Depardieu, Coluche, et tant d'autres ; qu'il finança des spectacles (Václav Havel, Bob Wilson, Peter Handke), des ballets (Beijing Modern Dance Company), des festivals (musique lyrique, théâtre, cinéma), et ce jusqu'à son dernier souffle, avec un enthousiasme, une gourmandise et une fougue inentamés. Gérard Chambre a bien connu Pierre Cardin, qui le nomma directeur du théâtre Maxim's (fermé le lundi aux dîneurs, mais ouvert aux spectateurs). C'est avec humour et tendresse qu'il relate ici une poignée de souvenirs glanés au fil de plus de 50 ans de complicité artistique, pour dresser le portrait inédit d'un Pierre Cardin généreux et exalté, amateur d'art sous toutes ses formes, un brin cabotin et facétieux.