Les tests TOEIC officiels corrigés

Conçu en partenariat avec ETS, cet ouvrage est entièrement conforme au nouveau test TOEIC® en vigueur Entraînez-vous avec des tests réels afin de bénéficier d'une préparation optimale pour réussir le test Listening and Reading. Élaboré avec ETS, les créateurs du test TOEIC®, cet ouvrage comprend : Trois tests réels Listening and Reading conformes à la nouvelle version du testune explication détaillée des changements dans le nouveau test ;des grilles de correction pour évaluer son score ;tous les fichiers audio des parties de compréhension orale téléchargeables en MP3, ou à écouter en streaming, incluant les accents américain, britannique, australien et canadien. Des corrigés entièrement détaillés et commentésles grilles avec les bonnes réponses pour chaque test ;les transcriptions et les traductions de tous les textes et questions des parties de compréhension orale ;des rappels de vocabulaire et des expressions utiles. Disponible en ligneles fichiers audio des trois tests à télécharger ou à écouter en streaming ;des grilles de réponses à remplir supplémentaires ;un accès personnel gratuit pendant 14 jours au programme de préparation du site ETS, avec 5 tests Listening and Reading complets.