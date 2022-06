La secrétaire de Himmler

La vie de Magda, une jeune secrétaire allemande, bascule le jour où elle entre au service de Himmler, le chef des SS. Les journées s'enchaînent : envoyer des invitations pour des réceptions, demander des devis pour la construction de camps de concentration et obéir à un homme qu'elle méprise. Mais en secret, Magda mène une double vie. Le soir, elle entre dans la clandestinité et travaille pour la Résistance. Un jeu dangereux où la jeune femme risque la mort à chaque instant. Mais c'est le prix à payer pour protéger l'homme qu'elle aime, un résistant qui combat le nazisme... Quarante ans plus tard, sa petite-fille Nina découvre des documents troublants datant de la Seconde Guerre mondiale. Dans les ruines d'un passé que sa grand-mère a tenté d'oublier, elle lève peu à peu le voile sur les mystères de l'histoire familiale. Des secrets qui vont bouleverser sa vie à tout jamais...