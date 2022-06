Le cri du poisson bleu. Ou le petit livre des petits riens

Né au début des années cinquante, longtemps journaliste spécialisé (dans l'hippisme), l'auteur nous présente là son premier ouvrage. Dans cette cinquantaine de textes, dont certains très courts ("Les longs ouvrages me font peur" affirmait La Fontaine), on trouve "Suite" écrit à la fin de l'adolescence et "Mystère" rédigé un demi-siècle plus tard. Les autres meublent l'intervalle, le seul lien véritable entre eux étant le fil des jours. Publier tardivement, c'est prendre le temps de cultiver son élan, c'est ce qu'a fait, sans prétention aucune, Patrice Laporte. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer...