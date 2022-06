La fabrication du moi, entre cerveau et conscience. Que devient l'esprit à la mort de l'individu ?

"Je veux savoir quel type de liaison existe entre [le cerveau et la conscience], de telle sorte que l'une disparaissant, l'autre s'évanouit-elle également ? En un mot, quand meurt la personne et par le fait même le cerveau, la conscience, partie spirituelle de l'Etre, s'éteint-elle également ? " Cet essai scientifique et philosophique tente de répondre à la question éternelle du devenir de la conscience lorsque le cerveau meurt. En exposant les deux positions classiques – ceux qui pensent que tout disparaît, et ceux qui affirment que l'âme survit – l'auteur se propose d'effectuer une analyse comparative du cerveau et de la conscience. Il étudie la physiologie et les formidables capacités du cerveau ; et ce qu'il nomme "l'étrange nature de la conscience humaine". Il se demande ce qui différencie ces deux entités, mais aussi ce qui les relie. Les émotions, le sens, le langage, la mémoire... tout ce qui fait du cerveau un organe de nature socio-neurologique. Plus loin, le propos prend un virage mystique en s'interrogeant sur des notions aussi diverses que "l'après-mort" et "l'après-vie" dans les religions, mais également l'au-delà, les états modifiés de conscience, le voyage astral, la découverte de la conscience universelle, la spiritualisation de l'univers dans la physique quantique et l'existence de Dieu. Plongez dans ce travail maîtrisé et documenté, empreint de philosophie et d'humanité, et devenez acteur de votre propre réflexion !