Éclosion de l'indiscipline

"Si j'étais l'attente, / Je serais déçu / De l'espoir en moi corrodé / Si j'étais la foi / Je serais perdu / D'être à la face du monde imposé / Si j'étais l'hésitation ou la croyance / Je serais maudit / D'être absent / Ou trop présent" Dans un univers polymorphe et morcelé, Patrice Hadrien nous propose une lecture pénétrante et émouvante de la complexité humaine. Entre mises en abîme, réflexions sur les relations fraternelles et textes poétiques, il nous propose un voyage littéraire aussi captivant que sensible. Un recueil réunissant poésie, fable sociale, récit humoristique et introspection tendre et rendant compte d'une vision du monde qui aiguise notre propre regard.