Atlas de l'Afrique. Un continent émergent ?

Loin des idées reçues, cet atlas dresse le portrait de l'Afrique au début du XXI ? siècle. Les profondes mutations du continent sont abordées à travers : - La croissance démographique, rapide mais contrastée. - Les fragilités environnementales, les politiques de protection des espaces menacés. - Le développement économique incertain, entre permanence des économies primaires, esquisse de renouveau industriel, et essor des services. - Les tensions et les recompositions entre les Etats et leurs sociétés. - La place du continent dans la mondialisation. Les 130 cartes et infographies entièrement mises à jour retracent les dynamiques en cours pour saisir les enjeux auxquels le continent est confronté. Cet atlas aborde ainsi les différentes trajectoires empruntées par les sociétés africaines pour relever les multiples défis globaux contemporains.