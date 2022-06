L'archet de St François N° 3 : L'enfant de Bethléem

Jésus est né. "Jouez hautbois, résonnez musettes ! Chantons son avènement ! " Chantons, oui, n'hésitons plus, chantons le plus beau des mystères ! Dans son berceau, adorons notre Dieu et bénissons notre Sauveur. Nul évènement n'est plus doux aux coeurs des hommes que la naissance de Jésus. Nulle fête n'est plus célébrée que celle de Noël dans le monde entier. Cependant, parmi les réjouissances de ces jours, il en est une qui fait notre bonheur chaque année : les crèches. Comme nous aimons les préparer avec beaucoup d'art et d'ingéniosité, les regarder avec la joie et la simplicité des enfants, et y prier comme dans un oasis de paix et de fraîcheur où l'on puise la patience et la douceur, l'espérance et l'amour dont nous avons tant besoin de nos jours.