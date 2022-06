Anglais des affaires DSCG 6

Un ouvrage à destination des étudiants qui veulent passer l'oral d'anglais tel qu'il a été prévu à l'UE6 du DSCG, mais aussi à destination de tous les étudiants qui doivent faire un compte rendu d'un texte d'actualité puis un commentaire personnel sur le sujet ou la thématique proposée à l'oral (étudiants qui présentent les concours des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs). Les thèmes abordés sont propres à l'UE 6 mais la méthodologie présentée peut convenir à tous les publics mentionnés. Deux parties pour l'ouvrage : ? une partie méthodologie qui présente l'épreuve orale propre à l'UE6 (déchiffrage du référentiel)donne des conseils méthodologiques sur les différentes parties de l'épreuve avec des exemples d'application systématiquespropose un guide succinct pour apprendre à prendre la parole en continu avec un peu plus d'aisance ? une partie entrainement qui s'appuie sur des articles récents organisés autour des grands thèmes du programme de l'UE6propose une approche pas à pas de l'exercice avec d'abord un plan détaillé de chacune des parties résumé et commentaire (pour les étudiants les plus à l'aise) puis un ensemble rédigé pour ceux qui ont besoin de davantage de matière. NB : tout le lexique à connaitre pour maitriser les notions et informations propres à l'épreuve peuvent être trouvées dans l'ouvrage " Anglais des Affaires " organisé par thématique.