Management DCG 7. Manuel et applications

Ce manuel traite l'intégralité du programme du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG). Il prépare à l'épreuve n° 7 - Management. Comment les organisations, publiques ou privées, fonctionnent-elles ? Quels sont leurs objectifs ? Quelles sont les conditions de leur réussite ? Par rapport à quoi cette réussite se mesure-t-elle ?. . . Telles sont les questions auxquelles répond le management. Cet ouvrage, tout en couleur, présente les différents aspects du management des organisations de façon concrète en s'appuyant sur de nombreux exemples. Cette approche est mise en perspective par la conceptualisation et l'apport des différents courants théoriques. Il intègre la double ambition du diplôme : donner une formation permettant de développer des compétences tout en préparant à la poursuite d'études plus approfondies. Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen : - dans l'ouvrage : un cours complet, des applications corrigées et des synthèses ; - sur le site : des conseils méthodologiques, des sujets de réflexion, un cas de synthèse, des fiches auteurs (+ de 40), un lexique. . .