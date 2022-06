Vous trouverez dans cet Oracle : - 41 cartes magnifiquement illustrées à l'aquarelle, dont les symboles riches, vibrants et colorés, s'adressent autant à notre conscience qu'à notre âme - Un livret en couleur de 96 pages, pour accompagner les tirages de messages inspirants - Des messages à la fois pratiques et poétiques pour une approche holistique de la maternité grâce à ce magnifique oracle d'accompagnement et d'introspection Les plus de cet Oracle Considérant sa lectrice comme un être entier, à la fois dans sa condition de Femme, de future ou jeune Mère, ainsi que dans son couple, l'oracle Naître propose par sa forme de l'accompagner tout au long de sa vie grâce à la forme unique et originale de ses messages.