Etudes et recensions

Publié sous le titre " Articles et comptes rendus - tome 1 " aux Editions traditionnelles, cet ouvrage est constitué d'études et de recensions que René Guénon rédigea pour la revue Le Voile d'Isis de 1925 à 1935, et les Etudes Traditionnelles de 1936 à 1950, non publiés dans les autres recueils. On y retrouve les thèmes chers à Guénon, traités sous une forme toujours différente pour approfondir encore la pensée du grand métaphysicien - ou la découvrir.