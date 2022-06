Aventures et mésaventures d'une travailleuse précaire

Attention, ne pas avoir fait les bonnes études peut vous exposer à découvrir la part la moins glamour du monde du travail. Cécile Tréboute n'est ni feignante ni manchote, mais elle n'a pas prêté assez d'attention aux conseils avisés et n'a pas fait les études qui lui auraient évité de devoir affronter la précarité et d'exercer mille métiers. Elle raconte ici sa découverte d'un monde du travail dont on parle peu, à travers quelques-une de ses expériences, plus ou moins courtes (ouvrière dans l'industrie automobile dans les années 80, employée dans la restauration collective et conseillère sur une plateforme téléphonique,...) tout en se demandant ce qui l'a conduite dans les angles morts du monde du travail. Si vous n'avez jamais été transporté(e) vers votre futur lieu de travail comme un sac à l'arrière d'une camionnette commerciale ; si vous n'avez jamais été obligé(e) de guetter un aimant sur un tableau pour pouvoir vous rendre aux toilettes ; si vous n'avez jamais effectué d'heures supplémentaires non payées ; si vous n'avez jamais surnommé vos collègues La Peste et le Choléra, Cruella, Monsieur Culbuto, Le Bubon ou Flan de Glu, alors, bienvenue dans l'envers du monde du travail.