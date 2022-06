Les 20 grandes questions pour comprendre l'art-thérapie

Les médecines complémentaires et alternatives (MCA) suscitent l'engouement des Français. Parmi les 400 pratiques répertoriées par l'OMS, certaines sont bénéfiques et se développent dans notre système de soins, tandis que d'autres, parfois douteuses, voire dangereuses, gravitent autour de la santé. Cette collection se veut être un levier pour alimenter un dialogue constructif à travers des regards croisés. Si l'on peut s'interroger sur les vertus thérapeutiques de l'art - particulièrement déployé auprès des enfants et des adolescents -, il n'en reste pas moins que les art-thérapies figurent sans doute parmi les pratiques les plus accessibles et populaires des MCA. Définies comme un " accompagnement par la création artistique ", elles regroupent plusieurs disciplines telles que les arts plastiques, la musicothérapie, la dramathérapie ou la danse-thérapie et se développent désormais dans les établissements de santé.