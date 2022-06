Guide photo pour les voyageurs

Que l'on photographie des paysages, des villes, des inconnus dans la rue, des animaux, rapporter de belles images de ses voyages nécessite un peu de préparation et surtout une pratique adaptée - il s'agit en effet de pouvoir profiter pleinement de son séjour et de ne pas gâcher non plus celui des accompagnants ! Dans ce nouveau guide, Aurélie Amiot actualise et enrichit la formule qui avait fait le succès de son premier livre, Conseils photo pour les voyageurs. Après avoir mis l'accent sur les préparatifs (quel matériel emporter, comment concevoir ses itinéraires, repérer ses spots), elle donne de précieuses stratégies de prise de vue en fonction des thématiques abordées (nature, monuments, scènes de vie urbaines...) et livre ses trucs et astuces pour beaucoup des situations que l'on rencontre en voyage (photographier depuis la fenêtre d'une voiture ou d'un train, bien choisir ses horaires, faire du guide un allié, optimiser ses déplacements...). Elle donne également de précieux conseils sur l'éditing et le partage des images, en cours de voyage comme au retour. Ce livre pratique est un précieux compagnon à glisser dans ses bagages !