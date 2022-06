Innovation et marketing de la culture et du tourisme. Cas pédagogiques et corrigés

A travers des études de cas, l'ouvrage propose d'interroger la place et le rôle de l'innovation dans le cadre des stratégies marketing de ces organisations culturelles, créatives et touristiques. La méthode des cas repose sur une démarche pédagogique de plus en plus reconnue pour ses vertus en termes d'apprentissage. L'ouvrage est articulé autour de 12 études de cas d'entreprises et d'institutions culturelles, créatives et touristiques regroupées autour de trois problématiques marketing : (1) l'optimisation de l'expérience des consommateurs, (2) la digitalisation des offres et (3) l'amélioration de l'image et de l'attractivité territoriales.