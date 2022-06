Entre ombre et lumière

ENTRE OMBRE ET LUMIERE Aviatrices espionnes Par Martine Gay L'ouvrage " ENTRE OMBRE ET LUMIERE " est une ode au courage des aviatrices qui ont choisi de devenir espionnes ou agents de renseignement dans la résistance au cours des Première et Seconde guerres mondiales. A cette époque en France, les femmes n 'étaient pas autorisées à rejoindre une unité militaire d'aviation combattante ! Elles voulaient donc lutter autrement. " Etre espionne, c'est d'abord servir " répétait l'aviatrice Marthe Richer qui a fait partie du contre-espionnage français. Le lecteur retrouvera également la Princesse Eugenia Chakhovskaïa, première femme pilote militaire au monde... Maryse Hilzt, Maryse Bastié, Marie Marvingt. Alix Unienville et Odette Sansom et bien d'autres ont été entraînées au sein des services secrets en Angleterre. A travers cet ouvrage, Martine Gay poursuit son enquête sur les femmes dans un ciel de guerre. Cette fois, elle met en lumière celles qui voulaient rester dans l'ombre. A propos de l'auteur : Martine Gay est une aviatrice et un écrivain passionné. Elle participe régulièrement au rallye aérien " Toulouse - Saint-Louis du Sénégal ". Instructeur Facteurs humains, psychomotricienne-sophrologue de formation, elle a écrit de nombreux ouvrages dans les domaines de la santé et de l'aéronautique.