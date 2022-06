La plancha toute l'année

Au gaz ou électrique, pour une utilisation en extérieur ou en intérieur, la plancha s'adapte à toutes les envies. Et grâce à ces 80 recettes illustrées, vous ne manquerez plus d'idées pour préparer des repas ensoleillés, ultraconviviaux, en famille ou entre amis. Des grands classiques aux recettes plus créatives, retrouvez plus de 80 préparations à base de viande, volaille ou poisson, légumes ou fruits à savourer avec des sauces aigres-douces ou délicatement épicées. Légumes à la japonaise, porc aux petits légumes et sésame, tartare aller-retour, burrito aux saucisses, raclette de légumes, bananes flambées au rhum... Autant de recettes à picorer avec les doigts ou à déguster confortablement installé à l'ombre d'un parasol. Vous n'hésiterez plus à faire chauffer votre plancha en toutes occasions !