L'Odyssée de Trö

Brisez la glace et trouvez le bonheur ! Pendant trente-trois mille ans, Urga est restée congelée dans un bloc de glace en compagnie d'un petit mammouth. Avec le réchauffement climatique, les voici tous les deux propulsés dans le présent, au XXIe siècle... à leur plus grand regret ! Mais notre femme préhistorique est une battante, et elle compte bien découvrir si l'on peut être heureux dans ce monde pour le moins étrange. Accompagnés de Félix, un homme d'affaires raté, de sa fille Maya et du grincheux capitaine Lovskar, la belle et le mammouth - Trö -, entament alors une incroyable odyssée qui les mènera du Bhoutan jusqu'en Italie, à la poursuite du bonheur...