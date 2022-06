60 dictées thématiques. Fichier de l'enseignant, Edition 2022

Un fichier photocopiable pratique pour l'enseignant, pour faire aimer les dictées aux élèves de CM grâce à sa démarche complète et motivante ! -2 thèmes (merveilles du monde et personnages exceptionnels) pour programmer 2 années de dictées et renouveler l'intérêt des élèves - Des fiches de préparation détachables : chaque semaine 3 dictées flash, 1 dictée bilan, les mots à apprendre et les critères de réussite pour évaluer - Des outils pour 3 niveaux de différenciation : des dictées escaliers, des dictées à trous photocopiables - Les listes de mots à photocopier