Vive le CM2 ! : Vive le CM2 pour Antoine et ses copains

Surmonter ses appréhensions car on représente sa classe dans un tournoi de ping-pong, s'interroger sur la disparition mystérieuse de son ordinateur et imaginer que des extraterrestres veulent devenir vos amis, faire de son dernier trimestre à l'école une fête permanente... Antoine vient à bout de ses complexes et grandit, sous les yeux de Camille et leurs copains.