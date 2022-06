Ma première robe. #Challenge couture

Choisissez votre modèle parmi plusieurs variantes et cousez votre première robe à l'aide de 28 vidéos pédagogiques accessibles par QR-codes et du patron contenu dans ce livre (tailles 34 à 52). Découvrez simplement toutes les techniques : utiliser une machine à coudre, couper et froncer le tissu, monter des manches, faire une patte de boutonnage, coudre des pinces... Véritable cours particulier, ce livre vous donne les bases indispensables et des conseils malins pour relever le défi de coudre vous-même votre robe !