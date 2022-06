Sur le chemin du pardon

Am, stram, gram. Pic et pic et colégram. Elle était gravée au fer rouge dans la mémoire d'Atlee Pine : la comptine enfantine que le kidnappeur avait récitée pour choisir entre Atlee et sa soeur jumelle, Mercy. Mercy a été enlevée. Atlee a été épargnée. Elles avaient six ans. Elle n'a jamais revu Mercy. Trois décennies après cette nuit de terreur, Atlee Pine travaille pour le FBI. Elle est la seule agente affectée à l'agence résidente de Shattered Rock, en Arizona, en charge de la protection du Grand Canyon. Lorsque l'une des mules du Grand Canyon - dont le cavalier a disparu - est retrouvée morte, poignardée au fond du canyon, Pine est appelée pour mener l'enquête. Il devient très vite évident que l'homme n'est pas venu faire du tourisme. Pine commence tout juste à recueillir des indices montrant qu'un terrifiant complot se trame, lorsqu'elle est soudain dessaisie de l'enquête. Si elle désobéit à un ordre direct et poursuit son enquête sur le disparu, cela risque de sonner le glas de sa carrière. Mais si Pine arrête son enquête avant d'avoir découvert la vérité, cela pourrait sonner le glas de la démocratie aux Etats-Unis telle que nous la connaissons... Le retour en France de David Baldacci, l'un des auteurs de thrillers les plus vendus et les plus appréciés au monde. Ancien avocat, il possède des connaissances spécialisées dans le système politique américain et les services de renseignement. Son premier livre, Les pleins pouvoirs, est devenu instantanément un best-seller international, et le film mettant en vedette Clint Eastwood, un grand succès au boxoffice. Il a depuis écrit plus de quarante best-sellers. Faites-lui confiance pour vous emmener au coeur de l'action avec sa nouvelle héroïne, Atlee Pine.