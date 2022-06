A pied. Découvrir la France en balade le temps d'un week-end

A pied, l'aventure commence au coin de la rue... Faites le choix d'une nouvelle façon de voyager et partez à la découverte de la France en empruntant des chemins méconnus tout en gardant forme et sérénité ! Conjuguant conscience écologique, liberté et reconnexion à la nature, la randonnée à pied est une expérience inoubliable et accessible à tous. Ce guide unique en son genre vous emmène sur les routes et chemins en proposant des itinéraires variés, pour tous les niveaux, toutes les envies, et vous donne des informations et conseils pratiques concrets et utiles : comment bien se préparer avant de partir ? Quels bagages emporter ? Comment s'habiller ? Un livre à avoir et à emporter pour ses prochaines belles excursions !