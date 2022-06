Vous trouverez dans ce Livre : - Un guide ultra-complet de la numérologie moderne, orienté vers une application quotidienne et personnalisée, facile et pratique - Tout ce qu'il faut savoir pour réaliser votre thème numérologique complet, incluant chemin de vie et nombre d'expression mais aussi table d'inclusion et bien d'autres clés ! - Plus d'une vingtaine d'exercices pratiques pour appliquer les enseignements de chaque chapitre, apprendre à réaliser les calculs et interpréter leurs résultatsLes plus de ce Livre Marc Neu, spécialiste de l'ésotérisme et des enseignements initiatiques, vous guide pas à pas dans la compréhension de l'outil essentiel de connaissance de Soi qu'est la numérologie moderne, grâce à ses années d'expérience et de pratique. Grâce à un exemple ludique de thème numérologique, suivi tout au long du livre, La Numérologie au quotidien mêle théorie détaillée et principes appliqués, pour apprendre et comprendre dans les meilleures conditions. Vous trouverez dans ce Livre : - Un guide ultra-complet de la numérologie moderne, orienté vers une application quotidienne et personnalisée, facile et pratique - Tout ce qu'il faut savoir pour réaliser votre thème numérologique complet, incluant chemin de vie et nombre d'expression mais aussi table d'inclusion et bien d'autres clés ! - Plus d'une vingtaine d'exercices pratiques pour appliquer les enseignements de chaque chapitre, apprendre à réaliser les calculs et interpréter leurs résultatsLes plus de ce Livre Marc Neu, spécialiste de l'ésotérisme et des enseignements initiatiques, vous guide pas à pas dans la compréhension de l'outil essentiel de connaissance de Soi qu'est la numérologie moderne, grâce à ses années d'expérience et de pratique. Grâce à un exemple ludique de thème numérologique, suivi tout au long du livre, La Numérologie au quotidien mêle théorie détaillée et principes appliqués, pour apprendre et comprendre dans les meilleures conditions.