POESIS. Les cartes intuitives

POESIS est une collection de 77 cartes intuitives pour aller à la rencontre de nous-même en révélant les réponses et messages de notre être profond. Accessibles à tous, elles reflètent notre état énergétique du moment et permettent d'accéder à nos propres capacités intuitives pour prendre des décisions. POESIS peut être utilisé pour guider l'intuition, l'inspiration, la divination, la réflexion personnelle mais aussi pour se connecter aux autres et partager nos histoires personnelles. Chacune de ces 77 cartes représente une étape ou une expérience différente. Ensemble, elles forment le voyage d'une vie.