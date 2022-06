Saveurs épicées, parfumées et sucrées-salées, découvrez les meilleures recettes de la cuisine mraocaine. Des recettes traditionnelles et conviviales parfaites pour un dîner à deux, en famille ou une grande tablée festive : Carottes au cumin, harira, briouats à la viande, tajine d'agneau aux fruits secs, couscous au poulet et aux aubergines, couscous à la daurade, matfoul aux légumes verts, mini-baklavas, cornes de gazelle, crêpe aux mille trous... Retrouvez toutes les astuces pour réussir les plats incontournables du Maroc.