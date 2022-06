Encyclotuto. Des tutos pour savoir tout faire soi-même

" Le meilleur déchet est celui que l'on n'achète pas" C'est pour vous donner toutes les clefs pour acheter moins que ce livre existe. Beaucoup des produits que nous utilisons au quotidien sont assez facilement réalisables lorsque l'on sait comment faire. Mais il est simple de se perdre dans les tréfonds d'internet en essayant de trouver un tuto de dentifrice. C'est pour cela que nous avons réuni ici tous les tutos les plus utiles pour faire (presque) tout soi-même à la maison. Fabriquer un sac à vrac, un séchoir solaire ou un recouvre-bol ; réaliser sa lessive, son liquide vaisselle ou ses produits nettoyants, concocter ses cosmétiques, réaliser des produits natuels pour le jardin, occuper les enfants... Presque tout ce dont vous avez besoin au quotidien se trouve dans ce livre et on vous explique comment les réaliser en tuto : quelques étapes claires, des photos pour illustrer les explications et des conseils pour enrichir votre expérience. - Des chapitres thématiques : dans la cuisine, cosmétique et bien-être, buanderie, au jardin, les enfants, pour les fêtes, au bureau, les indispensables - Des tutos, des tutos et encore des tutos : on va au plus simple, sans se noyer sous la théorie - L'autrice vous donne des recettes qu'elle a testées et qu'elle utilise tous les jours