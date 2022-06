Derrière toi Tome 3 : Le mystère de la chambre noire

Kali est orpheline depuis le jour dramatique où son père a été assassiné et sa mère renversée par un bus. Le jour de ses 16 ans, elle décide de s'émanciper du foyer de son oncle et sa tante et de revenir vivre dans la maison de ses parents, laissée à l'abandon et comme habité par une étrange présence. En faisant des travaux, elle découvre une fresque représentant une petite fille dans une pièce noire, en train d'écrire une lettre, éclairée à la bougie. Cette petite fille est la fille de Jeanne la Folle (XVIe siècle), enfermée pendant les deux tiers de sa vie par son père, puis son propre fils pour qu'elle ne puisse pas prétendre à gouverner ses terres. L'un des descendants de Catherine, atteint de difformité du à la consanguinité, va venir hanter Kali dans le présent. Le fantôme de Charles de Hasbourg hante la famille de Kali pour se venger de sa grand-mère qui lui a préféré son petit-fils bâtard et de son écartement du trône. C'est lui qui est à l'origine de la mort des parents de Kali : il a hanté sa mère pour la pousser à tuer son père. Tess et Kali parviennent à chasser son fantôme de la maison grâce à l'intervention de l'esprit de Catherine.