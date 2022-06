Une (toute) dernière chance

A trente-deux ans, Sadie Frost trouve que son petit ami, exemplaire sur tous les plans, tarde à lui demander sa main. Qu'à cela ne tienne, elle décide de se lancer ! Mais rien ne se passe comme prévu. La soirée est un échec. Et, comme un malheur n'arrive jamais seul, elle apprend que son père adoré vient d'avoir une crise cardiaque. Ni une ni deux, Sadie se rue à son chevet et s'improvise infirmière. C'est l'excuse parfaite pour prendre de la distance avec sa vie new-yorkaise monotone. A Stoningham, la situation n'est pourtant pas des plus réjouissantes, Sadie se retrouve face à un père affaibli, une mère moralisatrice, une soeur faussement modèle. Et surtout elle ne doit pas succomber aux charmes de Noah, son amour de jeunesse, qu'elle n'a jamais oublié. Cela dit, il ne semble pas particulièrement ravi de la revoir... Ce retour pourrait-il être synonyme de dernière chance ? Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion. A propos de l'autrice Avec plus de 200 000 lectrices conquises, KRISTAN HIGGINS se pose en reine incontestée de la comédie. Antidote contre la morosité ambiante, ses romans sont des bouffées de bonne humeur ! " [Higgins] ne fait que s'améliorer à chacun de ses livres. " The New York Times " Une exploration magistrale de l'amour sous toutes ses formes - romantique, familial et amical - quine laissera personne de marbre. " Kirkus Reviews " Une exploration incroyable des relations familiales, et en particulier de la façon dont l'amour change tout au long des années de mariage. " Booklist