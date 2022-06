Les liens du passé

Au hasard d'un déménagement, Roland tombe sur les nombreuses photos d'une femme dont le regard ne va cesser de la hanter. On y voit évoluer, pendant les Années Folles, la jeune Marthe, d'abord souriante et heureuse. Mais pourquoi, soudain, ce beau visage devient-il dur et amer ? Obsédé par ce regard, Roland veut comprendre. Peu à peu, il remonte les traces du passé de cette femme au caractère fort et indépendant, élevée dans une famille aux valeurs étriquées. Un mariage de raison qu'on tentera de lui imposer va mettre le feu aux poudres et déclencher le sombre mécanisme d'un drame. Des décennies plus tard, Roland dénoue les mystères de cette histoire qui a presque détruit une famille entière. Ravagée par un secret, la vie de Marthe a sombré dans la tragédie. Mais quatre-vingts ans après, il n'est peut-être pas trop tard pour réparer les erreurs du passé...