L'Afrique. Ses richesses immenses, reconnues, parfois spoliées, souvent confisquées... Ses paysages, sa faune et sa flore. Mais la véritable richesse de l'Afrique, ce sont les Africains. Dans cet ouvrage se côtoient Gandhi, Luther King, Mandela, Luthuli – des hommes et des émancipateurs ayant marqué le XXe siècle. Leurs actions, leurs exemples, ouvrent une voie dans le monde et particulièrement en Afrique pour son développement. Le peuple d'abord est la vision d'un humanisme éclairé pour l'avenir d'une Afrique juste et équitable. Un message d'espoir. Pour traiter de ce sujet, l'auteur s'est appuyé sur une grande figure africaine : Etienne Tshisekedhi. A l'instar de Moïse sortant son peuple d'Egypte, de Gandhi ayant obtenu l'indépendance de l'Inde et de Martin Luther King gagnant l'abolition de la ségrégation aux Etats-Unis, Etienne Tshisekedhi a aussi donné sa vie pour sa patrie. C'est un ouvrage structuré et composite pour qui s'intéresse aux questions fondamentales de développement, d'équité et de progrès.