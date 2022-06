Atlas de l'Amérique latine

Riche d'une histoire mouvementée et composée d'une multitude d'identités, l'Amérique latine fait face aujourd'hui à de nombreux défis. Cet atlas dresse le portrait social, économique et politique de la région : Un legs historique qui pèse toujours sur les régimes actuels ; Malgré des soubresauts économiques et des progrès sociaux, une croissance ralentie qui fragilise les populations ; Une corruption importante et des crises démocratiques : le retour à une stabilité politique est-elle possible ? ; Une Amérique latine qui peine à trouver une place dans le monde, au-delà d'un rôle régional. Cette sixième édition, et ses quelques 120 cartes et infographies, analyse les grands enjeux auxquels est confrontée l'Amérique latine contemporaine dans la mondialisation.