Géographie du peuplement. 4e édition

Où habitent les hommes sur Terre ? Pourquoi vit-on ici plutôt qu'ailleurs ? Pourquoi certaines régions sont vides et d'autres si peuplées ? Comment expliquer les grands contrastes de densité dans des milieux physiques pourtant similaires ? Quelles sont les dynamiques historiques et actuelles du peuplement ? La nouvelle édition de cet ouvrage entièrement mis à jour et illustré de nombreuses nouvelles cartes analyse l'ensemble de ces questions en intégrant l'apport des différentes branches de la géographie : démographie, géographies rurale, urbaine, industrielle, historique... Un texte clair et concis enrichi qui vient poser les jalons d'une théorie générale du peuplement terrestre.