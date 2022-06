A la découverte des sentiers de la géologie. Plus de 200 sites naturels à découvrir, avec QRCodes

Où peut-on voir les plus belles coulées de basalte ? Le cap Blanc-Nez est-il blanc ? Pourquoi parle-t-on de colorado provençal ? Au gré de nos promenades, nous découvrons des paysages témoins d'une prodigieuse épopée, celle de la Terre. Ce guide vous emmène à la découverte de deux cents sites naturels remarquables de nos régions, tous faciles d'accès. Illustré par plus de 700 photos, il vous donne toutes les clés pour identifier les minéraux, les roches et les fossiles les plus communs que vous rencontrerez pendant vos excursions. Dans cette nouvelle édition, des QRCodes permettent de retrouver rapidement les sites. Plongez dans ce livre, laissez-vous guider par Alain Foucault à la rencontre des mystères de la Terre...