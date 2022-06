Massification de la rénovation énergétique. Accélérer et optimiser la rénovation énergétique grâce aux outils numériques et industriels

L'objectif de la neutralité carbone en 2050 nécessite de rénover le parc immobilier existant afin d'améliorer ses performances énergétiques. Cette amélioration passe par la réduction des besoins en énergie, le recours à des systèmes efficaces pour limiter la consommation et le déploiement des énergies renouvelables. La massification énergétique permet une accélération et une optimisation drastiques de ces travaux de rénovation en s'appuyant sur les méthodes numériques et industrielles (BIM, Lean, hors-site...). La méthodologie de massification EnergySpong a par exemple déjà permis de rénover des milliers de logements aux Pays-Bas et au Royaume-Uni avec une qualité, une rapidité et une efficacité jamais atteintes, pour un coût diminué de moitié. Fruit d'une collaboration entre des entrepreneurs et un formateur, cet ouvrage permet à tous les acteurs de la chaîne de construction d'appréhender les enjeux et les concepts de la massification énergétique, ainsi que de découvrir comment les méthodes d'industrialisation et les nouvelles technologies peuvent accélérer et optimiser les processus.