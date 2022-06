Mieux vivre avec la schizophrénie. 3e édition

Vous êtes atteints de schizophrenie comme près de 1 % de la population générale française ? Ce livre est rédigé pour vous et votre entourage. Il répond a toutes les questions que vous vous posez comme : - Comment puis-je me traiter ? - Qui dois-je consulter et pourquoi le faire ? - Comment dépasser mon anxiété et gérer mes symptômes ? - Comment retrouver l'envie et le plaisir d'agir ? Ce guide présente un programme pas a pas et une série d'objectifs à vous fixer afin que, progressivement, vous preniez le contrôle sur la maladie. Des quiz pour faire le point sur les idées fortes à retenir, des tableaux à compléter seul ou avec un soignant, des schémas récapitulatifs et des exercices pratiques... une véritable boîte à outils est mise à votre disposition afin de vous aider à retrouver une vie stabilisée.