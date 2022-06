Manuel pratique de la voile

Le manuel de base de tous ceux qui souhaitent se former à la navigation à la voile : la sécurité à bord, la structure du bateau, l'équipement, la mécanique, les cordages et les noeuds, l'entretien du bateau, la navigation à bord d'un dériveur, la navigation de croisière, la météorologie. Le livre de référence pour tous les amoureux de la voile, des débutants aux équipiers expérimentés. Plus de 100 photos et illustrations de pas-à-pas pour bien comprendre les techniques de la navigation à la voile.