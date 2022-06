Littératures N° 85/2021 : La langue, organisme vivant. Edition

Ce volume étudie les représentations organiques de la langue, végétales et corporelles, dans les textes théoriques et littéraires du XVIe au XXIe siècle français et occitans. Avec un entretien et un poème inédit de Jocelyn Bonnerave. L'imaginaire organique irrigue les conceptions de la langue, en particulier littéraire, depuis l'Antiquité. Les images végétales ou corporelles servent de matrice pour penser aussi bien son développement que ses modalités d'action ou son esthétique. S'inscrivant dans la réflexion actuelle sur le "sentiment" ou "l'imaginaire" de la langue, ce dossier étudie cette persistance en diachronie longue (XVIe-XXIe siècle). En combinant approches linguistiques, stylistiques et littéraires, il prend comme point de départ le développement de ces images végétales et corporelles chez les poètes du XVIe siècle français et occitans, pour montrer comment elles ressurgissent ensuite régulièrement, étendant leurs repousses aussi bien à travers le style du "drame sérieux" au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, dans les romans de Maurice Blanchot ou les albums de jeunesse, par exemple à travers le motif des lettres faites graines. Ces études sont complétées par un entretien avec le romancier Jocelyn Bonnerave autour de L'Homme bambou, roman dont le style est gagné, peu à peu, par une envahissante "végétalisation" , ainsi que par un poème inédit, "Sansonnets" .